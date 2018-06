Varese, mamma e figli vittime di violenze per anni: un arresto

I carabinieri hanno arrestato un 35enne albanese, residente a Cassano Magnago (Varese), per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. L'uomo è accusato di aver aggredito, minacciato di morte e privato della libertà la moglie, sua connazionale, e di aver maltrattato e minacciato di uccidere i suoi stessi figli. Il tutto con la complicità dei propri genitori, sottoposti a loro volta a divieto di avvicinamento a nuora e nipoti per oltre 10 anni.