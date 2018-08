Varese, l'azienda compie 30 anni e porta a Tenerife dipendenti e famiglie

Un'azienda tipografica di Gerenzano , nel Varesotto, ha tagliato l'importante traguardo dei 30 anni di vita e ha deciso di festeggiare la ricorrenza con un regalo insolito ai 23 dipendenti : una vacanza da sei giorni con relative famiglie nell'isola di Tenerife . I due titolari e promotori del viaggio, Erika Mascheroni e Andrea Meloni , hanno così voluto dimostrare la propria gratitudine a quanti hanno contribuito a far crescere l'attività. A "Varese News" raccontano: "Se siamo arrivati fino a qui il merito è loro. È importante essere al passo con i tempi e non avere mai paura di investire, anche nel pieno della crisi. Noi ci abbiamo creduto".

A beneficiare del premo aziendale saranno lavoratori italiani e stranieri (due di loro arrivano dal Marocco e tre dall'Egitto) di età compresa trai 20 e i 35 anni. Includendo i familiari, daranno una quarantina le persone che da Malpensa decolleranno alla volta della Spagna dove li aspetta un resort in formula all inclusive e una ex collaboratrice che ha scelto l'isola come sua nuova residenza.