Varese, interviene per sedare una lite fuori da una discoteca: morto 28enne

Un uomo di 28 anni, Manuel Cantisani, è morto a Gallarate (Verese) dopo aver tentato di sedare una lite scoppiata vicino a una discoteca di Castelletto sopra Ticino (Novara). Il giovane è stato trovato in fin di vita in strada ed è morto dopo essere stato trasportato in ospedale. Secondo i carabinieri, avrebbe picchiato la testa dopo essere stato spinto da uno dei suoi amici coinvolti nell'alterco.