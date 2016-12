Varese, furto in un asilo nido Rubati tutti i doni per Natale

Hanno sfondato la porta sul retro. Entrati così nell'asilo di Bogno a Besozzo, in provincia di Varese, i ladri hanno potuto far razzia, indisturbati, prendendo cibo, frutta e pesce per la mensa, un televisore regalato dai genitori all'asilo ma, soprattutto, i regali destinati ai bambini per Natale. L'asilo già era stato preso di mira a Pasqua.