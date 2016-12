Varese, fatture false per 5,7 miliardi di euro: 12 gli indagati

La Guardia di finanza di Varese ha scoperto una presunta frode fiscale commessa attraverso l'emissione di fatture false per un valore di 5,7 miliardi di euro. Indagate 12 persone, tra cui legali rappresentanti di diverse aziende del Nord Italia, che avrebbero usufruito delle false fatturazioni per realizzare l'evasione fiscale. Le indagini sono partite in Lombardia e si sono estese anche in altre regioni, come Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia.