Varese, false fatture: 17 denunce

La guardia di finanza di Gallarate, nel Varesotto, ha concluso un'operazione contro un giro di fatture per operazioni inesistenti da 13 milioni di euro in due anni, con il coinvolgimento di 120 società in italia e all'estero. I finanzieri hanno denunciato 17 persone e sequestrato due immobili, un'auto di lusso e il capitale sociale di 3 aziende, attivando le procedure per il sequestro di altri 26 immobili, 3 auto, 5 terreni e quote di 6 società.