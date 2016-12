Varese: evaso investe un carabiniere e fugge, militari sparano e lo uccidono

Un uomo di 40 anni è morto nella notte in una sparatoria con i carabinieri a Gallarate (Varese ), raggiunto da un colpo di pistola esploso da un militare. Il 40enne, evaso dal carcere dopo un permesso, era in fuga a bordo di un'auto rubata quando ha investito un carabiniere . A quel punto uno dei militari ha sparato per evitare che il carabiniere fosse investito nuovamente.

I carabinieri stavano cercando una Fiat Panda rubata lunedì.



Quando l'hanno individuata è iniziato l'inseguimento che si è concluso in via Pietro Micca. L'uomo a bordo dell'auto non si è fermato all'alt del carabiniere e lo ha investito. A quel punto un militare ha sparato uccidendo il ladro. Il 40enne italiano è morto in ospedale. La vittima era ricercata per non essere rientrato in un carcere della provincia di Modena. I