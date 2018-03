Varese, esplosione in azienda: tre dipendenti ustionati

Tre persone sono rimaste ustionate in seguito a un'esplosione avvenuta in una ditta che lavora metalli a Ternate, in provincia di Varese. Due dei feriti hanno ustioni sul 60% del corpo ma, secondo il 118, non sono in pericolo di vita. Si tratta di una donna di 63 anni e di un uomo sui 30. Meno gravi sono invece le condizioni della terza persona coinvolta.