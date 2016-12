Varese, Emilia: "Ero stata dal medico, non sapevo proprio di essere incinta"

Il marito: "Quando i medici si sono congratulati non capivo per cosa" - La donna è già tornata a casa con il neonato, quartogenito dopo 3 figlie femmine. "E' il più bel regalo che potesse farmi", ha detto il marito, di professione meccanico, al quotidiano La Prealpina. "Io ero andato a parcheggiare la macchina e quando sono tornato c'erano i medici e gli infermieri che mi facevano le congratulazioni, io non capivo perché".



In ospedale per un forte mal di pancia - L'uomo aveva portato la moglie durante la notte all'ospedale per forti dolori di pancia. Ma appena entrata al pronto soccorso le si sono rotte le acque e in pochi minuti ha dato alla luce il bimbo, assistita dal personale in servizio in quel momento perché non c'è stato neppure il tempo di raggiungere un reparto attrezzato per il parto. "Io sono felicissimo anche se questo bambino nessuno l'aveva cercato - ha detto ancora il padre - ma io sono pugliese e come si dice dalle mie parti dove si mangia in 3 si mangia in 4".