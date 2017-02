Varese, donna muore per sospetta meningite: avviata profilassi

Una donna di 32 anni è morta al Pronto soccorso dell'ospedale di Luino, nel Varesotto, dove era sta ricoverata poche ore prima per una sospetta meningite. "Le analisi in corso - ha reso noto l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi - potranno confermare la diagnosi. Nel frattempo, in pieno accordo con l'Ats dell'Insubria, sono state adottate tutte le misure di profilassi previste in questi casi".