Varese, delitto Macchi: 30 anni dopo Stefano Binda a processo

La madre di Lidia: "Spero che emerga la verità" - La famiglia della ragazza, assassinata con 29 coltellate, si è costituita parte civile nell'udienza preliminare davanti al Gup di Varese. Erano presenti in aula, oltre allo stesso Stefano Binda, la madre e la sorella della vittima, affiancate dall'avvocato Daniele Pizzi. Proprio la madre di Lidia Macchi ha detto: "Mi auguro solo che la verita' venga a galla, sono distrutta...". Paola Bettoni commentando il rinvio a giudizio di Binda ha aggiunto: "In aula mi ha guardata ma non ha parlato. Se è stato lui spero che prima o poi confessi, chiedo solo che emerga la verità, ci spero fino all'ultimo".



Per Binda ricorso respinto - Tre giorni fa il Tribunale del Riesame di Milano aveva respinto il ricorso presentato dai legali di Stefano Binda che avevano impugnato il provvedimento con il quale il Gip di Varese, Anna Giorgetti, aveva respinto un'istanza di scarcerazione. Un'istanza analoga era già stata respinta dalla Cassazione e il successivo ricorso al Riesame era stato dichiarato "inammissibile".