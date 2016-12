Varese, bambino di 8 anni lavorava in fabbrica: imprenditore denunciato

A soli 8 anni lavorava in una fabbrica nel Varesotto. E' quanto scoperto dalla guardia di finanza dopo una serie di controlli. Con il bambino c'erano anche due ragazze di 14 e 17 anni, impiegate in un laboratorio di pelletteria di prodotti griffati. Il titolare è stato denunciato per sfruttamento della manodopera minorile mentre in 6 devono rispondere di contraffazione e frode. In tutto scoperti 22 lavoratori in nero, tra cui 8 stranieri.