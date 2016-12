Varese, auto su scooter: due morti

Un uomo e una donna, di 36 e 38 anni, sono morti per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto a Fagnano Olona, in provincia di Varese. I due erano in sella ad uno scooter, che si è scontrato con un'auto sulla strada provinciale 20. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della polizia stradale di Busto Arsizio, che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.