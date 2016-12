Varese, assalivano self service: banda rom sgominata dai carabinieri

20:22 - Erano diventati l'incubo dei benzinai lombardi. I carabinieri di Varese hanno sgominato una banda di sei-otto rom assaltava e derubava self service in tutta la Lombardia. La spaccata era condotta seguendo una tecnica collaudata, fulminea ed efficace. Dopo aver individuato un distributore lontano dai centri abitati, il commando abbatteva la colonnina col furgone, la caricava sul veicolo per andare a scassinarla altrove.

Dopo le rapine, la banda rientrava regolarmente al campo nomadi di via Negrotto a Milano, dove nascondeva la refurtiva. Il presunto capo del commando, Romeo Cudorovic, è nella lista della consulta dei rom del Comune di Milano, anche se da Palazzo Marino negano che abbia mai preso parte ad alcuna attività. I carabinieri di Varese sono riusciti a fermare la banda dopo aver indagato su una lunga serie di colpi messi a segno in provincia. Il blitz ha portato al sequestro di veicoli pesanti e auto di grossa cilindrata per un valore di circa due milioni di euro.