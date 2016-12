Varese, anziano uccide la moglie malata di Alzheimer e si toglie la vita

Pompeo Milone, di 81 anni, ha ucciso a colpi di pistola la moglie 82enne, Maria Valante, malata di Alzheimer, e si è poi tolto la vita con la stessa arma. E' successo a Venegono Inferiore , in provincia di Varese. Anche l'uomo era malato e la coppia, da quanto si è saputo, in passato aveva perso una figlia, morta per un male incurabile. L'allarme è stato lanciato da un parente.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, l'anziano, con un passato da commerciante e camionista, verso le 10.30, approfittando anche dell'assenza della badante che li aiutava, ha sparato alla testa della donna.



In precedenza, pare che l'uomo fosse anche andato a trovare un parente, che abita in un appartamento nella stessa palazzina, facendogli capire che era pronto a fare un gesto del genere. Dopo aver visto il corpo della moglie a terra, convinto che fosse morta, l'uomo ha rivolto la pistola, regolarmente denunciata, contro se stesso e si è sparato alla testa.



A dare l'allarme ai carabinieri e alle ambulanze è stato proprio il parente della coppia che ha sentito gli spari. Quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento i due anziani erano ancora vivi ma in condizioni disperate e sono morti entrambi poco dopo in ospedale a Tradate.