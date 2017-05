Varese, ai domiciliari accoltella la compagna: la ragazza è grave

Mentre era agli arresti domiciliari in casa dei genitori un 31enne ha accoltellato alla schiena la sua compagna che gli aveva fatto visita, forse per fargli vedere il loro bambino. E' successo a Fagnano Olona, nel Varesotto. La ragazza è ora in gravi condizioni all'ospedale di Legnano (Milano). Il giovane è stato arrestato. Si trovava ai domiciliari per aver accoltellato con tre fendenti al costato un 21enne.