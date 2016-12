Varese, a 4 anni salva la mamma colpita da un attacco cardiaco

Il fatto è avvenuto una decina di giorni fa a Marchirolo. La donna ha avuto un malore mentre guidava; fortunatamente ha avuto la prontezza di accostare l'auto, ma tentando di scendere è svenuta.



Il figlio, seduto sul sedile posteriore, non si è fatto prendere dal panico ma ha seguito gli insegnamenti che la mamma infermiera gli aveva dato. L'ha guardata negli occhi e si è accorto che non si muovevano, era il segnale che stava male. Così Alessandro ha fermato un passante e gli ha chiesto di chiamare il 118.



I soccorsi sono giunti in tempo per portare la donna in ospedale. Ricoverata al reparto di Cardiologia, è stata dimessa dopo una decina di giorni. Prima dell'uscita dal reparto ha assistito alla cerimonia di premiazione del suo Alessandro che ha ricevuto il diploma da piccolo soccorritore.