Varese: 18enne morto cadendo in un'area dismessa, condannati i 2 amici

Era morto in un'area dismessa dove si era recato con due amici , cadendo da 6 metri di altezza. Adesso i giovani che nel dicembre 2015 avevano accompagnato Alessando Giani , 18 anni, nella cartiera abbandonata di Cairate (Varese), entrando con liquido infiammabile, sono stati condannati a un anno e quattro mesi e 800 euro di multa dal tribunale di Busto Arsizio. La pena è per concorso in omicidio colposo e violazione per fabbricazione armi.

Giani era entrato con i due amici nella cartiera Vita Meyer. I tre avevano portato con sè una bottiglietta contenente liquido infiammabile. Pare che la volessero lanciare dall'alto, forse per gioco. La bravata però si era trasformata in tragedia: Giani era precipitato, morendo dopo alcuni giorni di agonia. I genitori avevano autorizzato la donazione degli organi.



"Il giudice ha sposato la tesi più dura - ha commentato l'avvocato dei due giovani, Cristina Marrapodi -. Attendiamo le motivazioni e poi valuteremo se ricorrere in Appello". Contestualmente sono stati rinviati a giudizio tre rappresentanti della Prealpi Servizi di Varese, proprietaria dell'area, a loro volta accusati di concorso in omicidio colposo, collegato all'omissione della messa in sicurezza dell'area. Per loro il processo si aprirà il 25 settembre.