Vandali devastano il vagone del treno, si filmano e postano il video

20:06 - Sedili divelti, carrozze sfasciate e un fiume di parolacce. Il video shock che state vedendo documenta una banda di giovani in azione. E' accaduto ieri nel tardo pomeriggio, su un treno pendolari nella tratta Milano-Laveno. Un gruppo di ragazzi si trasforma all'improvviso in una gang di vandali e in tre minuti devasta due carrozze del treno che poi arriverà in stazione con 20 minuti di ritardo. Uno di loro riprende con il cellulare le prodezze dei compagni. Nel filmato si sente una voce, incitare a fare di più e di peggio.

Approfittano dell'assenza di altri passeggeri per agire indisturbati. Una impressionante devastazione. L'amico che li riprende avrà cura poi di oscurare i loro volti o di non riprenderli proprio. Appare chiaro che hanno già in mente come usare le immagini: aggiungere la musica e condividere il filmato su internet.



Davanti ai passeggeri sconvolti, i vandali sono scappati quando il capotreno ha dato l'allarme. Atti vandalici di questo tipo sulle ferrovie Trenord avvengono nella media di due al giorno e causano 8 milioni di euro di danni l'anno. Sugli autori di quest'ultimo episodio ora indaga la polizia.