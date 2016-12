Valtellina, uccide la nuora a coltellate e si costituisce

Un uomo in pensione ha ucciso la nuora, Moira Giacomelli , vedova e madre di due bambini. Il delitto è avvenuto in Valtellina, a pochi chilometri dal confine con la Svizzera, al culmine dell'ennesimo litigio: l'uomo ha ucciso la 43enne e poi ha raggiunto la caserma dei carabinieri di Tirano per costituirsi. "Ho ucciso a coltellate mia nuora, sono qui per farmi arrestare", ha detto al piantone nel cuore della notte.