16:46 - Un alpinista bresciano di 33 anni è morto cadendo in un dirupo in località Grotta dei Pagani, nel territorio di Castione della Presolana, in Alta Val Seriana. L'uomo si trovava in compagnia di un amico e stava salendo verso la Presolana quando è scivolato in un canalone. Il volo è stato di circa 30 metri. A dare l'allarme è stato l'amico, che ha chiesto l'intervento dei soccorritori.