Uomo gambizzato nel Milanese

Pistola

Un uomo di 36 anni, di origini senegalesi, è stato gambizzato a Cinisello Balsamo, nel Milanese. La vittima, pregiudicato per droga, è rimasto ferito in un agguato a colpi d'arma da fuoco. Quattro i colpi esplosi dall'aggressore. L'uomo, soccorso dal 118 chiamato da alcuni residenti che hanno udito gli spari, è stato trasportato in ospedale ma non è in pericolo di vita. Probabile che l'aggressione sia maturata nell'ambito dello spaccio di stupefacenti.