Università, la Statale di Milano sospende i test di ammissione

Il rettore della Statale, Gianluca Vago, ha però fatto sapere che l'Università ricorrerà al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar del Lazio.



Sono 4.334 gli studenti iscritti, su 3mila posti disponibili, ai sei test di ammissione in programma dal 4 al 14 settembre per i corsi di laurea in materie umanistiche.



Il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso presentato da un gruppo di studenti dopo le proteste di maggio contro la decisione dell'Ateneo di introdurre il numero chiuso per le lauree umanistiche. Proteste culminate con presidii dentro l'Ateneo e l'irruzione degli studenti nell'aula dove il Senato accademico si era riunito proprio per votare l'introduzione del numero chiuso, bloccandone i lavori e contestando il rettore Gianluca Vago che fu costretto a sospendere la seduta.



Il primo test in programma era quello per la laurea in Scienze dei beni culturali previsto per lunedì 4 settembre con 924 iscritti a fronte di 530 posti. A seguire il 5 settembre il test di Lingue e Letterature straniere con 1.165 iscritti per 650 posti, il 6 settembre Filosofia con 661 iscritti per 530 posti, il 7 settembre Lettere con 947 iscritti per 580 posti, l'11 settembre Storia con 493 iscritti a fronte di 480 posti e infine il 14 settembre Scienze Umane dell'Ambiente, Territorio e Paesaggio con 140 iscritti per 230 posti.