Un'esperta del ministero dell'Economia "vendeva" i segreti fiscali del governo

Per almeno due anni, dal 2013 al 2015, avrebbe "venduto" ai suoi ex colleghi di Ernst & Young, società di consulenza tributaria, i contenuti delle discussioni sulle normative fiscali all'interno del governo. Per questo la Procura di Milano ha accusato Susanna Masi, consigliere del governo in materia fiscale a partire dalla fine del 2012, di corruzione, rivelazione di segreto d'ufficio e false attestazioni sulle qualità personali.

Secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera, l'inchiesta, partita tre anni fa, ha permesso ai pm di ricostruire i legami tra la Masi, che prima di essere nominata consigliere del governo Monti era una professionista all'interno del gruppo Ernst & Young, e la società di consulenza. I magistrati hanno così accertato che la donna ha "passato" agli ex colleghi, in cambio di 220mila euro, "notizie riservate possedute grazie al suo ruolo istituzionale di membro della segreteria tecnica". Non solo: secondo le accuse, la Masi si è anche "resa disponibile a proporre modifiche, a vantaggio di Ernst & Young e dei suoi clienti, alla normativa fiscale interna in corso di predisposizione".



L'accusa di corruzione è rivolta dalla Procura, oltre che al consigliere ministeriale, anche alla società Ernst & Young Italia e al senior partner Marco Ragusa; per quanto riguarda la Masi, invece, l'accusa di false dichiarazioni deriva dal fatto di aver dichiarato, dopo la nomina ministeriale, di non avere conflitti d'interesse nemmeno potenziali mentre, secondo i magistrati, continuava a ricevere denaro dal suo ed studio tributario.