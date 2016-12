8 novembre 2016 22:58 Umberto Veronesi, il rivoluzionario del cancro al seno Le sue ricerche hanno salvato migliaia di donne. Ora la comunità scientifica piange il suo "pazzo visionario"

Di lui si diceva che era sempre avanti agli altri. Nella ricerca ha sempre precorso i tempi inimicandosi, a volte, l'intera comunità scientifica. Ma Umberto Veronesi sarà ricordato proprio per quelle sue visionarie tecniche che ora sono utilizzate in tutto il mondo: dalla "quadrantectomia" al "linfonodo sentinella", dalla tecnica salva-capezzolo ("nipple sparing") alla "radioterapia intra-operatoria". Umberto Veronesi sarà ricordato come il nemico del tumore alla mammella.

Quando nel 1969 espone a Ginevra, davanti a un consesso mondiale, la sua ricerca sulla "quadrantectomia", cioè l'intervento che limita l'asportazione al quadrante mammellare sotto cui c'è il nodulo tumorale, e che era considerato "non invasivo" rispetto all'allora vigente "dogma della mastectomia" (l'asportazione totale della mammella), viene ascoltato quasi con fastidio.



"Ero giovane, ero italiano - aveva raccontato di recente - venivamo considerati scienziati di serie B e in più trasgredivo all'ortodossia del tempo. In altre parole mi diedero del pazzo". Lui è però sicuro delle sue ricerche e "persevera nella sua pazzia", arrivando negli anni a operare con questa tecnica ben l'80% delle sue pazienti all'Istituto Europeo di Oncologia (IEO).



Ci vogliono 32 anni perché gli stessi americani che lo avevano sbeffeggiato nel 1969 sono costretti a dargli ragione: il 17 ottobre 2002 il New England Journal of Medicine, pubblica un lavoro da cui emerge che a distanza di 20 anni dall'intervento la sopravvivenza delle donne sottoposte a quadrantectomia corrisponde esattamente a quella di coloro cui è stata asportata la mammella intera. "E' la vittoria - osserva in quella occasione Veronesi - della nostra filosofia di attacco al cancro, che è la "ricerca del minimo intervento efficace", sulla filosofia che cerca invece 'il massimo trattamento tollerabile dal paziente'".



La tecnica del salva capezzolo - Ma il prof è già molto più avanti: lo stesso giorno in cui arriva questo riconoscimento, lui già presenta il perfezionamento della sua invenzione: una tecnica operatoria che, asportando il tumore, restituisce alla paziente un seno vero, completo di areola e capezzolo. E in sole 2 ore di intervento. Questa nuova tecnica, chiamata "nipple sparing", è resa possibile dagli ottimi risultati che negli ultimi anni ha dato la "radioterapia intra-operatoria" (già sperimentata all'IEO su centinaia di pazienti) che fornisce in un'unica soluzione, durante l'operazione chirurgica appunto, la stessa quantità di radiazioni di un intero ciclo post operatorio, sollevando anche la paziente da una sorta di calvario aggiuntivo ai problemi, anche psicologici, che il tumore al seno comporta.