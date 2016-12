Uguali diritti anche alle coppie gay: a Brescia il primo accordo aziendale

Congedo matrimoniale, permessi per decesso e grave infermità del partner, aspettativa per gravi motivi familiari: sono i diritti che Synlab Italia, azienda di servizi diagnostici con sede a Castenedolo (Brescia), riconoscerà ai propri dipendenti gay. Si tratta del primo accordo aziendale in materia di unioni civili firmato da una società italiana e sindacati. L'unico vincolo per usufruire dei permessi è quello di aver registrato il legame di fatto in uno Stato estero.