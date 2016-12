Ucciso con un colpo di pistola in bocca un 26enne nel Varesotto

Un ventiseienne albanese è morto per un colpo di arma da fuoco sparato in bocca. L'uomo sarebbe stato ferito, in circostanze ancora da chiarire, mentre si trovava in casa di un connazionale. Portato all'ospedale di Tradate (Varese), da alcuni conoscenti, è stato "abbandonato" all'ingresso del nosocomio, mentre le persone che erano con lui si sono dileguate.