Ucciso con decine colpi di pistola a Pavia, giallo sul movente

12:05 - Ci potrebbe essere anche una lite per cause di lavoro dietro l'omicidio di Enrico Marzola, il 49enne pavese ucciso con decine di colpi di pistola in un'azienda di Pavia. Un uomo è ricercato dalla polizia. L'omicida avrebbe serbato rancore verso Marzola non solo perché sospettato di aver intrecciato una relazione con sua moglie, ma soprattutto perché accusato di essere il responsabile del suo licenziamento.

Secondo la pista passionale invece l'assassino avrebbe ucciso Marzola perché quest'ultimo frequentava sua moglie, che stava per separarsi e viveva da sola. E' stata proprio la donna, attorno alle 17 di mercoledì, a scoprire il cadavere di Marzola - che abitava con la madre - crivellato di colpi all'interno della ditta di via Saragat.



Marzola è stato freddato con decine e decine di colpi di pistola: forse più di quaranta, se si contano i bossoli ritrovati nel magazzino di un'azienda in via Saragat, alla periferia nord-est di Pavia. L'uomo è stato prima colpito mentre si trovava a bordo di un furgone, e poi finito mentre cercava disperatamente di fuggire a piedi.



La polizia è sulle tracce del presunto assassino, del quale non sono state fornite le generalità. Il suo telefonino è staccato. Lo si sta cercando a Pavia e nel resto della provincia, dove sono stati predisposti numerosi posti di blocco. Lo si cerca anche nelle vicine province di Milano e Lodi e nel resto del Nord Italia.



Il delitto è stato commesso attorno alle 13, ma il cadavere di Marzola è stato scoperto dalla moglie del presunto colpevole soltanto dopo le 17. L'assassino ha scaricato addosso alla vittima decine di colpi, esplosi probabilmente con una pistola semi-automatica. Alcune persone che abitano in via Saragat (una zona prevalentemente occupata da fabbricati industriali, intervallati da poche abitazioni) hanno riferito agli investigatori di aver sentito dei rumori secchi provenire dal capannone industriale in cui si è consumato l'omicidio: "sembrava quasi di udire delle martellate", ha raccontato un residente.