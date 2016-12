Uccise le sue tre bimbe a coltellate: assolta la mamma di Lecco

14:32 - E' stata assolta la donna albanese di 38 anni che nel marzo del 2014 uccise a coltellate le sue tre figlie di 13, 10 e 3 anni a Lecco. Il gup ha preso questa decisione in merito al triplice omicidio ad opera di Edlira Copa "per vizio totale di mente". La donna dovrà però trascorrere dieci anni in una struttura psichiatrico-giudiziaria.

Il processo si è svolto con il rito abbreviato. Hanno discusso il caso il pubblico ministero Silvia Zannini, titolare dell'inchiesta, e l'avvocato difensore Andrea Spreafico. Assente l'imputata, che da tempo si trova in una struttura psichiatrico-giudiziaria. Il giudice si è ritirato, rientrando in aula dopo una mezzora per la lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza verranno rese note tra un paio di settimane.