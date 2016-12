Uccise la moglie a bastonate, evade dall'ospedale nel Mantovano

E' fuggito il giorno di Ferragosto dall'ex ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere (Mantova) scavalcando la recinzione. Lucan Valcelian, romeno di 29 anni, era ricoverato da febbraio, dopo aver ucciso a bastonate la moglie in una fabbrica abbandonata di Moncalieri (Torino) dove la famiglia viveva. Le forze dell'ordine lo stanno cercando anche in Romania, dove ha alcuni parenti e dove si ritiene possa essersi rifugiato.

Il delitto era avvenuto davanti al più grande dei loro quattro figli. Valcelian, che ha problemi psichici, era stato catturato il giorno dopo l'omicidio a Torino. La direzione di quello che fino al marzo scorso era l'ospedale psichiatrico giudiziario da tempo aveva denunciato il sovraffollamento della struttura dopo la sua trasformazione, come tutti gli ospedali psichiatrici d'Italia, in Rems, residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Nella struttura castiglionese erano ricoverati 220 pazienti a fronte di 120 posti.



Nell'ex Opg mantovano sono, infatti, confluiti molti pazienti da fuori regione Lombardia a causa dei ritardi con cui le altre regioni stavano procedendo con le nuove Rems. Già prima della riforma, l'Opg castiglionese era l'unico in Italia dove non c'erano guardie penitenziarie ma medici e infermieri a sorvegliare i pazienti-detenuti.



Lucan Valcelian ha eluso la sorveglianza discreta a cui sono sottoposti i pazienti per allontanarsi.