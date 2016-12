Uccise clochard a Milano, arrestato in Colombia ex agente Polfer

Un ex poliziotto della Polfer, condannato per omicidio preterintenzionale e falsità ideologica a 11 anni e 4 mesi per la morte di un clochard in stazione Centrale a Milano, nel settembre del 2008, è stato arrestato a Bogotà, in Colombia, dove si era rifugiato da qualche anno, dagli agenti della Squadra mobile del capoluogo lombardo.