E' stato omicidio volontario. La famiglia di Giada Molinaro , la 17enne uccisa da un pirata della strada a Varese , ne è più che convinta. Il legale ha chiesto alla Procura di indagare ipotizzando che il reato non sia solamente legato a un incidente stradale involontario. La ragazza stava camminando sulle strisce quando l'auto del 24enne, Flavio Jeanne , l'ha investita. Però da come ermerge dall'autopsia in effetti sembra che sia stata travolta due volte.

Che non si tratti solo di un incidente lo credono anche i genitori, che erano presenti al momento della tragedia. Il giovane ora si trova agli arresti domiciliari in casa dei familiari: ha sempre sostenuto di essere fuggito per paura delle conseguenze di quell'incidente. E' per questo che subito dopo l'impatto era corso in una carrozzeria per cancellare ogni traccia.