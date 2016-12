Uccisa 17enne,preso dai carabinieri il pirata della strada di Varese

Ha 24 anni e vive a Sesto Calende (Varese) il ragazzo fermato dai carabinieri con l'accusa di essere il pirata della strada che ha travolto e ucciso la diciassettenne Giada Molinaro nel centro di Varese. Il ragazzo è stato fermato a seguito delle indagini dei carabinieri della Compagnia di Gallarate, e non perché si sia presentato spontaneamente in caserma come pareva inizialmente. Il ragazzo stava cercando di far riparare la sua vettura.