Uccide i genitori a coltellate nel Milanese Una famiglia consumata da alcol e violenze

Il fatto è avvenuto alle 3:45, quando i vicini di casa hanno sentito le urla provenire dall'appartamento e hanno chiamato la polizia. I due coniugi uccisi si chiamavano Giuseppe Mugnos, di 62 anni, e Francesca Re, di 60 anni.



"Era molto aggressivo". Così una vicina di casa parla del giovane che ha ucciso a coltellate il padre e la madre. "Con me è sempre stato gentile, forse perché io non l'ho mai preso di petto. Era un po' aggressivo, ma io lo lasciavo stare e così non ho mai avuto problemi. Sua madre era una persona deliziosa", ha raccontato un'altra vicina.



Famiglia consumata da alcol e violenza - E' drammatico il contesto in cui è maturato il duplice omicidio. Il padre alcolista e violento con la madre, prima, e poi malato di cirrosi e immobilizzato a letto. Il figlio diventato a sua volta dipendente da alcol e cannabis e poi caduto nel baratro della depressione.



Il 26enne, disoccupato, per anni in cura al Cps, era rientrato da poco da una casa di cura di Frosinone. Sua madre voleva che tornasse in comunità perché era diventato troppo aggressivo.



La dinamica - Intorno alle 2.30 del mattino, Davide si trovava in cucina con sua madre, con la quale stava litigando ferocemente. A un certo punto ha preso un coltello da cucina e l'ha ferita. La donna ha cercato in tutti i modi di difendersi e la lotta sarebbe durata a lungo, fin quando la 60enne non è caduta a terra priva di vita.



In camera da letto Giuseppe Mugnos ha sentito tutto ma non ha potuto fare nulla se non aspettare che il figlio entrasse e uccidesse anche lui. Negli anni l'alcolismo lo aveva portato alla cirrosi, con conseguente perdita di entrambe le gambe e cecità diffusa.



Quando i poliziotti sono arrivati, Davide era mezzo nudo in casa, ancora sporco di sangue nonostante si fosse fatto una doccia. Non ha opposto resistenza e poi, davanti al Pm di Monza Michele Troiani, ha ammesso le sue responsabilità.