Ubriaco travolge e uccide un ciclista, romeno arrestato a Cremona

Un 28enne romeno, M.A., è stato arrestato dai carabinieri a Casalmaggiore, nel Cremonese, dopo aver travolto e ucciso un ciclista venerdì sera ed essere fuggito. La vittima, il 74enne Alvise Boscaini, agricoltore in pensione, stava rientrando a casa a Calvatone dopo aver cenato in un locale di Bozzolo. Il romeno, ubriaco alla guida di un Fiat Ducato, l'ha travolto in piano lungo la provinciale 10.