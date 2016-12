Turbativa d'asta, a giudizio assessore all'economia della Lombardia

L'assessore all'Economia della regione Lombardia, il leghista Massimo Garavaglia, è stato rinviato a giudizio assieme ad altre 12 persone con l'accusa di turbativa d'asta in relazione ad una gara per l'affidamento del Servizio di trasporto di malati dializzati. Si tratta di un filone del procedimento che un anno fa ha portato all'arresto per corruzione, concussione e turbativa d'asta di Mario Mantovani, ex vice presidente della regione Lombardia.