Truffe: finti incidenti per ottenere rimborsi, sette denunciati

Avevano denunciato dei finti incidenti per ottenere i rimborsi dalle assicurazioni: per questo la Polizia di Stato di Sondrio ha eseguito nelle provincie di Bergamo e Sondrio 7 misure cautelari per associazione a delinquere finalizzata alla truffa. A fare scattare l'inchiesta sono state alcune agenzie assicurative operanti in Valtellina, insospettite da richieste di risarcimenti provenienti dagli stessi clienti in tempi troppo ravvicinati tra loro.