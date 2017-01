Trovato ordigno bellico in un negozio, strada chiusa a Bergamo

A Bergamo via Palazzolo è stata chiusa (da via Quarenghi fino a via Calvi) dopo che all'interno di un negozio di parrucchiere etnico è stato trovato un ordigno bellico. Sembra si tratti di una vecchia bomba a mano inesplosa. La zona è stata subito messa in sicurezza anche se non c'è nessun allarme tra le forze dell'ordine che sono in attesa dell'arrivo degli artificieri. Sul posto i carabinieri e la polizia locale.