Trovati documenti delle Br nel sottotetto di un ospedale, la procura di Milano apre un'inchiesta

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo di indagine , al momento senza ipotesi di reato né indagati, su alcuni documenti riconducibili alle Brigate Rosse , con la "stella a cinque punte", trovati in un'intercapedine di un sottotetto dell'ospedale Policlinico durante alcuni lavori di ristrutturazione. Recuperato il tesserino di parlamentare dell'avvocato, ed ex deputato della Dc, Massimo De Carolis , gambizzato nel 1975.

Il plico è stato trovato nei giorni scorsi durante alcuni lavori di ristrutturazione in uno dei padiglioni dell'ospedale milanese. Il procuratore aggiunto Maurizio Romanelli, capo del pool antiterrorismo, ha affidato le indagini al Ros e al Nucleo informativo dei carabinieri che, in prima battuta, dovranno effettuare accertamenti negli archivi dell'epoca sulle Brigate Rosse.



I documenti, secondo quanto riporta La Repubblica, sono originali, non si tratta di fotocopie, e ipotizzerebbero la presenza di un covo all'interno del nosocomio. Una sorta di "brigata ospedaliera" che potrebbe avere avuto un ruolo in alcune azioni di fuoco, come ad esempio nel 1975 quando venne gambizzato, nel suo studio, proprio il deputato De Carolis. In quell'occasione gli era stato preso il tesserino.