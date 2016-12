Troppo bella, segregata in casa

13:53 - Temendo che la propria fidanzata spagnola di 25 anni potesse tradirlo, un milanese di 48 anni ha chiesto a un amico di tenerla d'occhio per 4 giorni mentre era via per lavoro. L'amico ha preso in parola la frase "non farla uscire da casa" e l'ha chiusa a chiave nel loro appartamento in viale Abruzzi. Per questo Stefano L., commerciante con molti precedenti, è stato denunciato per sequestro di persona mentre Luigi S., anch'egli 48enne è stato arrestato.

