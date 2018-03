Trenord: lo sciopero ferma il 100% dei treni, bus per Malpensa

Coscia ha spiegato inoltre che "le adesioni sono tra l'80 e il 90%, ma la ricaduta è sulla totalità dei treni perché l'azienda non vuole mettere in circolazione treni che poi rischiano di essere abbandonati in qualche stazione creando problemi alla ripresa del servizio".



Il sindacalista ha poi ricordato: "Abbiamo già fatto 13 scioperi, il contratto è stato cambiato, ma l'azienda non lo rispetta". "Oggi - ha aggiunto - molti macchinisti hanno già raggiunto il tetto trimestrale di 80 ore per gli straordinari. Molti di loro fanno turni di 10 ore al giorno, siamo allo straordinario programmato senza concordare niente con il sindacato, come prevede invece il contratto".