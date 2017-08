Treno regionale esce da binari nel Milanese: nessun ferito

Un treno regionale di Trenord diretto da Milano a Bergamo è parzialmente uscito dai binari all'altezza di Pioltello. Nessuno degli oltre 200 passeggeri è rimasto ferito. A sviare dai binari, come spiegato da Rfi, è stata la prima vettura che viene chiamata "semipilota", ossia metà riservata ai viaggiatori e metà al macchinista. Le cause sono in corso di accertamento da parte dei tecnici di Rfi, arrivati sul posto insieme a vigili del fuoco e ambulanze.