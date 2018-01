Treno deragliato, ancora tre persone in terapia intensiva

Sono ancora tre le persone ricoverate in terapia intensiva (due all'ospedale San Raffaele e una al policlinico San Donato) in seguito all'incidente ferroviario avvenuto giovedì a Pioltello. Lo riferiscono fonti sanitarie. Al San Raffaele sono inoltre ricoverate altre sei persone in condizioni meno gravi: una in ortopedia, una in cardiologia e quattro in chirurgia d'urgenza.