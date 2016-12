Tredicenne disabile presa a sassate da coetanei in un parco di Milano

Una ragazzina con un ritardo psichico è stata aggredita mentre si trovava in un giardino pubblico del quartiere Giambellino a Milano. Secondo quanto riferito dalla madre, un gruppo di coetanei, allontanati poi dalla donna, hanno preso a sassate la 13enne. Sul caso indaga la polizia, avvertita dell'accaduto dal 118. La ragazzina è stata portata al Pronto soccorso per le lievi ferite riportate dopo l'aggressione.

Secondo la ricostruzione dell'accaduto, la ragazzina è stata prima presa in giro, e quindi presa a sassate da 4-5 coetanei. La ragazza, in lacrime per il dolore e per l'umiliazione, ha chiamato al cellulare la madre, che si trovava poco distante e che è intervenuta avvertendo contemporaneamente la polizia. All'arrivo degli agenti, però, gli aggressori avevano già lasciato il giardino pubblico; la 13enne è quindi stata soccorsa e accompagnata all'ospedale San Paolo, dove i medici le hanno riconosciuto una prognosi di 4 giorni per le sassate e per dei graffi a una spalla.



Una decina i ragazzi presenti al momento del lancio di pietre, anche se è possibile che siano stati la metà quelli coinvolti direttamente nell'aggressione e che gli altri abbiano solo assistito. Secondo quanto emerso finora, la 13enne avrebbe subito i loro scherzi già altre volte e negli ultimi giorni era stata particolarmente vessata con nomignoli e frasi ingiuriose.