Tragedia sul monte Disgrazia: alpinista perde equilibrio e trascina giù l'amico, morti due bergamaschi

Un 37enne e un 35enne di Bergamo sono morti mentre scalavano la parete Nord del Monte Disgrazia, in Valtellina. I due, R.R. e N.F., erano saliti in vetta in cordata lungo la via Normale ma a un certo punto uno dei due ha perso l'equilibrio ed è caduto, trascinando con sé anche l'altro. L'allarme è scattato intorno alle 9.30, ma quando i soccorritori sono giunti sul posto per i due alpinisti non c'era più nulla da fare.