Tragedia nel Cremonese, spara a moglie e figlio e poi si toglie la vita

Tragedia familiare in una villa a Offanengo, in provincia di Cremona. Un 63enne, Francesco Pea, ha sparato al figlio, Michael, di 21 anni e alla moglie, Fabiola Provana, di 49, e poi ha rivolto l'arma contro se stesso, togliendosi la vita. Il ragazzo è morto nonostante i tentativi di rianimazione degli operatori del 118, intervenuti sul posto dopo l'allarme di un vicino di casa. La donna è ricoverata in ospedale e versa in gravi condizioni.