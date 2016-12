Tragedia nel Bresciano, senza casa né lavoro: coniugi decidono di suicidarsi

Due coniugi di 60 anni hanno deciso di suicidarsi tenendosi per mano sul letto della loro camera in un appartamento di Nuvolento, in provincia di Brescia. I carabinieri li hanno trovati entrambi con una pistola in mano. L'uomo è morto, mentre la donna è in condizioni disperate. Alla base del gesto ci sarebbero problemi economici: lui aveva da poco perso il lavoro e ultimamente avevano ricevuto anche lo sfratto dal loro appartamento.