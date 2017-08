Tragedia Bara, la famiglia rifiuta i soldi raccolti alla festa di Ubiale

Gli organizzatori avevano deciso di proseguire la rassegna musicale in cui suo figlio si trovava fino a pochi minuti prima di perdere la vita, dopo una rissa e un inseguimento da parte di tre persone, ora indagate, annunciando con un comunicato una simbolica raccolta fondi.



Il signor Thiam, riporta Bergamonews, ancora scosso per la perdita del proprio figlio, non ha nemmeno aperto la busta che gli è pervenuta dal Power Sound e l'ha rispedita al mittente: "Non so neanche quanti soldi abbiano raccolto – spiega – e non mi interessa. Si sono comportati male. Sì tengano pure il loro denaro, anche perché non mi potrà ridare mio figlio. E poi abbiamo avuto tanti aiuti da amici e conoscenti di Bara. Non sono nemmeno riuscito a contare le banconote".



Il padre della vittima non risparmia poi un attacco al sindaco di Ubiale Clanezzo, Ersilio Gotti (lista civica di Centrosinistra Nuovi Orizzonti): "E' venuto a porgerci le condoglianze del suo Comune solo otto giorni, ben otto giorni, dopo la tragedia. Anche questa l'ho vista come una mancanza di sensibilità".