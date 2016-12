2 gennaio 2015 Tragedia a una festa di compleanno: 17enne muore, in coma l'amico I carabinieri di Vimercate, cittadina brianzola, ipotizzano una fuga di monossido di carbonio o l'assunzione di un mix di alcol e droghe. Ma durante il sopralluogo non sono state trovate né tracce di stupefacenti né stufe difettose Tweet google 0 Invia ad un amico

12:54 - Un ragazzo di 17 anni è stato trovato morto in un appartamento di Vimercate (Monza Brianza), mentre l'amico di 18 anni è stato ricoverato in coma nel reparto di Rianimazione dell'ospedale San Gerardo di Monza. A scoprire la tragedia è stata, venerdì intorno a mezzogiorno, la donna delle pulizie, che ha subito dato l'allarme. I due avevano festeggiato un compleanno la sera precedente nella stessa casa in compagnia di altri amici.

La vittima si chiamava Michael Minunno ed era originaria di Concorezzo, cittadina confinante con Vimercate; il festeggiato è invece il ragazzo finito in Rianimazione all'ospedale. Secondo i carabinieri la tragedia potrebbe essere stata causata o da esalazioni di monossido di carbonio o dall'assunzione di un cocktail di alcol e sostanze stupefacenti. Tuttavia, dopo i primi accertamenti, non sarebbero state trovate tracce di droga nell'appartamento, né stufe difettose.



La causa della tragedia sarà comunque stabilita dagli esiti dei test tossicologici e dall'autopsia sul corpo del ragazzo che ha perso la vita. L'appartamento, intanto, è stato posto sotto sequestro.