Traffico internazionale di droga, 45 arresti a Milano

La polizia ha arrestato 45 persone a Milano stroncando un traffico di stupefacenti che passava dal Perù, dall'Olanda e dall'Albania per finire in una base in zona via Padova. I signori della droga erano prevalentemente italiani e sudamericani: i primi si occupavano del traffico nei comuni a nord di Milano, mentre i secondi gravitavano nelle zone di via Padova e Villa San Giovanni.